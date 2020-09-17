В Свердловской области от коронавируса умерли еще 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально зафиксировано еще 12 смертей от коронавируса. Всего их в регионе с начала пандемии – 549. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 126 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+55).

Общее число зафиксированных в регионе заболевших – 27425.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале 17 сентября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимации, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 20965 человек. Только за сутки из больниц выписали 63 пациента.

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