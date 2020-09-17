В ТЦ Екатеринбурга пятилетнему малышу зажало ногу эскалатором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 16 сентября, в ТЦ «Буревестник» в Екатеринбурге произошло ЧП, в котором пострадал пятилетний мальчик. Вместе с мамой он ехал по эскалатору. Во время движения ему зажало в нем ногу. После того, как это произошло, ленту сразу же остановили, на помощь подбежали работники ТЦ и вытащили ребенка и вызвали скорую помощь.

- По предварительным данным, в результате произошедшего существенного вреда здоровью малолетнего не причинено, у него диагностировано наличие ссадин на ноге, - отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области, который уже начал проверку.

Сейчас следователи выясняют, все ли необходимые меры были предприняты в ТЦ для обеспечения безопасности посетителей. По результатам проверки будет дана объективная правовая оценка с принятием соответствующего решения.