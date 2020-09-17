В Екатеринбурге с начала года украли 500 люков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала года украли порядка 500 крышек люков. Такие цифры озвучили в пресс-службе администрации города. Вместо них коммунальщики установили новые. Кроме того, всего за восемь месяцев было прочищено около 60 километров сетей дождевой канализации и 1300 колодцев, из которых 340 отремонтировано.

- Сейчас в городе работают оперативные мобильные бригады, которые продолжают заниматься прочисткой ливневой канализации, - отметили в мэрии. – Работы по прочистке «ливневки» районные службы благоустройства осуществляют в круглосуточном режиме.

За минувшие три дня Екатеринбург затопило ливнями. Чтобы устранить последствия и осушить подтопленные участки, коммунальщики работали всю ночь. На утро 17 сентября работы завершены на 100%.