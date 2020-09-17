Уральский полпред попросит Татьяну Голикову привить журналистов от COVID-19 в первую очередь

Николай Цуканов оперативно отреагировал на просьбу журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября представители СМИ Свердловской области на встрече с полномочным представителем Президента РФ в УРФО Николаем Цукановым попросили отнести хи к группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая коронавирус, и поставить им прививки в приоритетном порядке.

Николай Цуканов оперативно отреагировал на запрос журналистов уральских СМИ.

- Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов по их желанию могли включить в зону риска и привить от COVID, - заявил уральский полпред.

Заявление к заместителю председателя российского Правительства РФ Татьяне Голиковой будет направлено Николаем Цукановым уже сегодня.

В документе указано, что журналисты во время работы контактируют с большим количеством людей. Поэтому вопрос требует оперативной реакции.

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