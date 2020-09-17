В честь юбилея УрФУ екатеринбуржцы высадят 100 деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодное мероприятие «Майская прогулка», которое, как следует из названия, проходит в мае, из-за коронавируса было перенесено на осень. Прогулка состоится 27 сентября. Кроме того, в этом году отмечается юбилей Уральского федерального университета – ровно 100 лет со дня основания. По такому случаю студенты вуза, которые примут участие в «Майской прогулке», высадят 100 новых деревьев.

- Принять участие в высадке деревьев для восстановления лесополосы сможет любой участник прогулки. Для этого на одном из участков маршрута будут работать волонтеры УрФУ и УГЛТУ – они помогут правильно разместить саженец и пригласят горожан присоединиться к празднованию 100-летия, - рассказал организатор прогулки, профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Напомним, прогулка пройдет по трем маршрутам. Средняя дистанция – в 32 километра – будет приурочена к юбилею вуза. К тому же, на первом контрольном пункте участники смогут сдать нормативы ГТО по туризму, но для этого необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что в честь 100-летия УрФУ студенты 33 часа играли в футбол. Во флешмобе, который попал затем в Книгу рекордов России, приняли участие 100 спортсменов.