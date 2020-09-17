В Екатеринбурге мошенники по телефону украли у бабушки 285 тысяч

Добродушная пенсионерка рассказала «сотрудника банка» пароли от банковских карт и потеряла большую сумму денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября в полицию Екатеринбурга обратилась 74-летняя женщина, которая рассказала, что у нее украли около 285 тысяч рублей. Деньги хранились на ее банковских картах. Она объяснила, что 31 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина, придерживаясь стандартной схемы обмана, сообщил, что с ее карты кто-то пытается списать деньги. Чтобы защитить их, рассказал он, нужно немедленно передать ему пароли. Бабушка так и сделала, ничего не подозревая. В итоге, с ее карты списали деньги. Чуть позже, 10 сентября, пенсионерке снова позвонил «сотрудник банка», уже другой.

- Мужчина пояснил, что для возврата списанных ранее денег необходимо вновь продиктовать данные карты. Женщина сообщила, что у нее есть еще карта, и передала ее пароли незнакомцу, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В итоге, сумма ущерба составила почти 285 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Они устанавливают точные обстоятельства и лица, к ним причастные.