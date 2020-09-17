Евгений Куйвашев велел навести порядок с приемом уральцев в поликлиниках

С начала недели в поликлиниках стали образовываться гигантские очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала недели в поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области начали появляться гигантские очереди. Об этом сообщают горожане, которым приходится отстаивать по несколько часов на улице, чтобы попасть на прием к специалистам. При этом в Горздраве информацию о больших очередях опровергли.

А сегодня, 17 сентября, губернатор Евгений Куйвашев поручил вести порядок с приемами в поликлиниках.

- Хочу обратить внимание на такой момент, как организация приема в поликлиниках пациентов с признаками ОРВИ, а также тех, кто получает справки об эпидблагополучии, - отметил губернатор на заседании областного правительства. – В Екатеринбурге, Первоуральске, других городах области мы опять видим очереди, длительное ожидание приема, скученность людей. Это недопустимо.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов, главврачам горбольниц навести порядок и сделать все, чтобы «процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей».