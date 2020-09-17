На Ural Music Night уральцы смогут отправить «музыкальные приветы»

Фото: пресс-служба "Почты России"

Уже завтра, 18 сентября, в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night, на 50-ти площадках которого выступят музыканты со всей России. И в этот вечер у уральцев появится возможность отправить памятную открытку своим родственникам, друзьям и коллегам с видами Екатеринбурга, а также карточку, которую специально издадут для «Ночи музыки».

Открытие письма можно будет заполнить и опустить в почтовый ящик непосредственно в инфоцентре фестиваля.

- Кроме того, участники эпистолярной акции смогут самостоятельно поставить оттиск почтового штемпеля, изготовленного по инициативе почтового ведомства к музыкальному фестивалю. Штемпель запечатлеет на открытке дату проведения фестиваля в 2020 году, - рассказали в пресс-службе «Почты России».