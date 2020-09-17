Власти Екатеринбурга хотят запретить «варварскую» обрезку деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга запретят проводить «топпинг» деревьев – это обрезка, которая полностью удаляет крону и боковые ветви. Администрация города проводила по этому вопросу общественные обсуждения. По итогам, опубликованным на сайте мэрии, были внесены изменения в правила благоустройства Екатеринбурга – в пользу горожан.

Активисты общества «Городские проекты» назвали такую обрезку деревьев «варварской». Общественники выдвинули 17 предложений, из которых четыре были учтены.

- Будет разъяснено также понятие «омолаживающая обрезка». При такой обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка, - сообщили активисты в своих соцсетях.

Кроме того, власти Екатеринбурга также запретят побелку стволов деревьев на территориях общего пользования и во дворах.