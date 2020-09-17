Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Екатеринбурга хотят запретить «варварскую» обрезку деревьев

Для решения этого вопроса проводились общественные обсуждения
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Власти Екатеринбурга хотят запретить «варварскую» обрезку деревьев

Власти Екатеринбурга хотят запретить «варварскую» обрезку деревьев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга запретят проводить «топпинг» деревьев – это обрезка, которая полностью удаляет крону и боковые ветви. Администрация города проводила по этому вопросу общественные обсуждения. По итогам, опубликованным на сайте мэрии, были внесены изменения в правила благоустройства Екатеринбурга – в пользу горожан.

Активисты общества «Городские проекты» назвали такую обрезку деревьев «варварской». Общественники выдвинули 17 предложений, из которых четыре были учтены.

- Будет разъяснено также понятие «омолаживающая обрезка». При такой обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка, - сообщили активисты в своих соцсетях.

Кроме того, власти Екатеринбурга также запретят побелку стволов деревьев на территориях общего пользования и во дворах.