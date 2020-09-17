Кольцово вошел в пятерку самых красивых аэропортов России

Кольцово уступил воздушным гаваням в Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил составить рейтинг 10-ти самых красивых аэропортов России. Аналитики опрашивали пользователей соцсетей. И оказалось, что международный аэропорт «Кольцово» оказался в пятерке самых-самых – за него проголосовал 4,91%.

- Больше половины (57,06%) считают международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным, - отметили в пресс-службе портала. – Другим путешественникам (11,66%) больше нравится международный аэропорт «Шереметьево» в Москве. «Бронзу» (9,82%) получил аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Фото: Tvil.ru

«Кольцово» занял четвертое место, пятое – «Курумоч» в Самаре (4,91%), после него идут аэропорты Казани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Нижнего Новгорода и Красноярска.