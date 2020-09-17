Дожди закончатся: погода в Екатеринбурге на конец недели

Погода в Екатеринбурге на конец недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три дня Екатеринбург заливало дождем. Лужи в некоторых районах были настолько большими, что пересекать их можно было, казалось, только на лодке. Но есть хорошие новости: под конец недели дожди почти перестанут идти. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь все же пройдет. Днем столбики термометров поднимутся до +12…+14. Ветер северо-западный с порывами до 13-15 м/сек.

В пятницу, 18 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +16. Ветер южный 4-9 м/сек.

В субботу, 19 сентября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем еще немного потеплеет – до +17. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В воскресенье, 20 сентября, будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура опустится до +12. Ветер юго-восточный с порывами до 16 м/сек.