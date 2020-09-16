«Урал» разгромил «Волгу» в Кубке России

Фото: ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча, проходившая в Ульяновске, закончилась со счетом 3:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте - гол забил Андей Панюков. Он же в конце первого тайма увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. Третий гол в ворота соперников забил на 90-ой минуте полузащитник екатеринбургского клуба Давид Караев.

- Кубковые матчи, обычно, бывают очень эмоциональными. Эта игра не стала исключением. «Волга», подгоняемая своими болельщиками, достаточно хорошо играла. Я качеством игры своей команды не совсем остался доволен. Да, выиграли. Приятно. Но хотелось бы более качественной игры в созидании, - прокомментировал игру главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев.

Фото: ФК "Урал"

Во втором туре «Урал» на выезде встретится с московским «Велесом». Матч состоится 21 октября.