Прочищают канализацию и колодцы: в Екатеринбурге устраняют последствия непогоды

Рабочие прочищают ливневую канализацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге второй день идет сильный дождь. Вода не успевает уходить и улицы местами сильно топит. Последствия непогоды устраняют службы благоустройства. Прочисткой ливневой канализации занимаются мобильные бригады.

- Прочищено порядка 60 километров дождевой канализации, 1300 дождеприемных колодцев. Всего отремонтировано около 340 дождеприёмных колодцев, закрыто порядка 500 люков взамен украденных, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Работы будут продолжаться всю ночь. Напомним, что по прогнозам синоптиков дожди в Екатеринбурге продлятся до выходных. За прошедшие сутки в столице Урала выпало около 15 мм осадков, что составляет от четверти до трети сентябрьской нормы.