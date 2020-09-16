Волонтеры ВИЗ-Стали продолжают озеленение заводской территории

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) озеленили и благоустроили аллею у цеха холодной прокатки. Сначала добровольцы расчистили территорию, подготовили 30 тонн плодородного грунта, а затем высадили около 100 саженцев гортензии, туи, горной сосны, спиреи и других декоративных растений.

Ландшафтный проект предусматривает не только посадку декоративных растений, но и установку скамеек для отдыха металлургов. Кроме заводской волонтерской команды, в благоустройстве территории приняли участие работники цеха холодной прокатки, энергоуправления и заводоуправления.

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

«ВИЗ-Сталь уделяет большое внимание созданию комфортных бытовых условий для металлургов, благоустройству и озеленению мест отдыха. Создание новых современных зеленых зон на заводской территории – это еще один шаг к росту культуры производства, которая способствует повышению производительности труда», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Реализация экологических проектов – одно из ключевых направлений добровольческого движения, которое стало неотъемлемой частью корпоративной культуры ВИЗ-Стали. Только в этом году заводские волонтеры заложили новый сквер на месте ликвидированного склада промышленных отходов и очистили от мусора берег Верх-Исетского пруда.