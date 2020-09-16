Актуальная карта распространения коронавируса на Урале: 16 сентября 2020 года

В больших городах инфекция распространяется быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовал актуальную карту распространения коронавируса по региону на 16 сентября.

Всего на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 официально подтверждено 27 299 случаев заболевания новым вирусом, 16 530 из них приходятся на Екатеринбург.

Также в лидеры по числу заражений коронавирусом попали Нижний Тагил – 1 708, Первоуральск – 731, Ревда – 532, Каменск-Уральский и Каменский район – 417, Серов – 337, Реж – 310.

Также в Свердловской области лечатся от коронавируса 203 жителя других регионов России.

В поселке городского типа Пелым зарегистрирован всего 1 случай заболевания, а в Таборах – ни одного.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

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