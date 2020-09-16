На железнодорожном перегоне Арамиль - Кольцово поезд задел молодую женщину

Женщина, получившая травмы, шла по обочине путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 километре перегона Арамиль - Кольцово вчера, 15 сентября проходящий поезд «Каменск-Уральский - Екатеринбург» задел 28-летнюю женщину, которая шла по обочине путей. По словам машиниста, увидев человека на путях, он подал звуковой сигнал и попытался затормозить, однако травмирования избежать не удалось.

- Возможной причиной травмирования подвижным составом явилось пренебрежение требованиями безопасности и неосторожность при нахождении в зоне движения поезда, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Женщина находилась в травматическом шоке. С ранами и переломами ее на этом же электропоезде доставили в медпункт железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Откуда она была госпитализирована в одну из городских больниц, где сейчас находится на лечении.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога является объектом повышенной опасности, поэтому соблюдение установленных правил поможет сохранить жизнь и сберечь здоровье.