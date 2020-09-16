Перевозки грузов для стройкомплекса выросли на СвЖД на 9% с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

По итогам восьми месяцев 2020 года Свердловская железная дорога увеличила перевозки строительных грузов и материалов, необходимых для работы строительного сектора и предприятий дорожного хозяйства: перевезено 16,7 млн тонн с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 8,9%.

За первую декаду сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года погрузка строительных грузов выросла на 17,3% (погружено 0,8 млн тонн), цемента - на 5,8% (погружено 105 тыс. тонн). Существенно выросли перевозки лесных грузов (+3,9%, 24 тыс. тонн).

Позитивная динамика обусловлена, прежде всего, ростом спроса на минерально-строительные материалы со стороны предприятий, задействованных в выполнении национальных проектов «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда». Предметная работа с регионами, создание благоприятных условий для грузоотправителей позволили встроить железнодорожные перевозки в структуру обеспечения государственного заказа и ряда федеральных программ.

Фото: предоставлено СвЖД

Привлечь дополнительных клиентов СвЖД смогла за счет внедрения новых логистических решений с учетом особенностей транспортировки различных номенклатур. Так, до конца текущего года планируется поставка 100 тыс. тонн песчано-гравийной смести из порта в г. Пермь на север УрФО. Нарастить объемы переработки грузов позволила также паспортизация клиентской базы и улучшение коммерческой инфраструктуры в точках погрузки и выгрузки. В настоящее время СвЖД обеспечивает комплекс услуг по осуществлению погрузо-разгрузочных работ и хранению минерально-строительных грузов на сети грузовых дворов со специализированными площадками.