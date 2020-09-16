Треть женщин не умеет ухаживать за кожей лица правильно

За кожей лица нужно ухаживать с 30 лет, а не после 50-ти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Косметологи рассказали, как женщины в России ухаживают за кожей лица. Этот процесс важен, так как после 30 лет организм человека начинает стареть, а на теле видны явные возрастные изменения.

Многие женщины, чтобы подольше сохранить уходящую молодость, начинают борьбу с внешними признаками старения. Часть из них обращаются к специалистам.

Дерматокосметолог Мария Блинова рассказала NEWS.ru, что 30% женщин не умеют ухаживать правильно за кожей лица и шеи. Половина женщин делают только домашний уход за кожей, но не посещают специалиста. А 15% женщин и вовсе не умеют ухаживать за кожей лица.

- Приходит женщина в возрасте старше 50 лет и с гордостью заявляет, что всю жизнь умывалась только хозяйственным мылом. Ничего хорошего в этом нет: кожа сухая, обезвоженная, снижается эластичность, много мелких морщин, - говорит Мария Блинова.

Такие пациентки приходят, чтобы радикально обновить кожу, но эти процедуры противопоказаны тем, кто раньше не следил за кожей. Выход есть: перед радикальными процедурами по омоложению (пилинг, шлифовка, лифтинг) нужно пройти подготовительные процедуры – увлажнение кожи, насыщение ее питательными веществами.