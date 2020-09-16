Дождливая погода в Екатеринбурге сохранится до выходных

В Екатеринбурге второй день идет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дождь идет со вчерашнего утра. По данным синоптиков фонда «Фобос», за прошлые сутки в столице Урала выпало около 15 мм осадков, что составляет от четверти до трети сентябрьской нормы. Сегодня сильный дождь продолжает идти и практически не прекращается. О непогоде вчера предупреждали в МЧС. Спасатели предупредили о сильном ветре и дождях.

Специалисты объясняют похолодание и дождь обширным циклоном, который накрыл Свердловскую область, но постепенно смещается в центральные районы Зауралья.

По данным синоптиков, дождливая погода сохранится в Екатеринбурге до выходных. Температура воздуха днем 17 сентября, в четверг достигнет 14 градусов. В пятницу, 18 августа станет немного теплее – столбики термометров поднимутся до 16 градусов.