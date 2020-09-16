На Урале заблокировали 25 сайтов, продающих снюсы, трудовые книжки и электроудочки

Сайты, предлагавшие купить запрещенные товары, заблокировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации. Сотрудники ведомства обнаружили 25 сайтов на которых продавались незаконные товары - снюсы, электроудочки и заполненные трудовые книжки.

В прокуратуре отметили, что оптовая и розничная торговля снюсов запрещена. Реализация таких веществ дистанционным способом является незаконной. Продавцам трудовых книжек за подделку документов грозит уголовная ответственность. Продажа электроудочек также запрещена – они являются запрещенным орудием лова, поскольку их применение приводит к уничтожению водных биоресурсов.

- Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» данной информации фактически способствует совершению преступлений, - подчеркнули в прокуратуре.

Кросноуфимская прокуратура обратилась в суд. Сейчас все 25 сайтов заблокированы, а информация опубликованная на них изъята из публичного доступа.