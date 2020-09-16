Какова вероятность заболеть коронавирусом повторно: отвечает иммунолог

Заболеть повторно можно, но вероятность невелика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, какова вероятность заболеть коронавирусом повторно. По его словам, с большей вероятностью человек повторно COVID-19 не заболеет, так как у него есть антитела к инфекции. Вероятность составляет примерно 0,01%.

Несмотря на то, что в новостной повестке регулярно появляются сообщения о повторном заражении коронавирусом, эти случаи единичны, говорит Болибок, слова которого приводит издание NEWS.ru.

По его словам, иммунитет у граждан, перенесших коронавирус, поддерживается за счет контакта с коронавирусом. Организм понимает, что инфекция рядом, и реагирует на это соответствующим образом.

При этом пока неизвестно, на какой период сохраняется иммунитет от коронавируса.