В Екатеринбурге будут судить грабителей, нападавших на почтальонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местных жителей, которых обвиняют в разбойных нападениях на почтальонов. Первая мысль у организатора банды зародилась еще в начале 2018 года – от своей супруги, которая на тот момент была начальником одного из почтовых отделений, о том, что им на пенсию поступила крупная сумма денег.

В одиночку мужчина украсть деньги не смог бы, поэтому позвал на помощь товарища. И вот однажды, воспользовавшись тем, что у него, благодаря жене, есть доступ к офису, изготовил дубликат ключей от служебного помещения.

- Утром 9 февраля 2018 года подельники прибыли к отделению почтовой связи, находясь возле которого, стали наблюдать за служебным входом, ожидая прибытия сотрудников инкассации, осуществляющих доставку денег для пенсии, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого, с помощью дубликата, открыли дверь и стащили инкассаторскую суму, в которой находились шесть миллионов. Все украденные деньги они потратили на себя. Через год они снова попытались напасть на почтальонов, однако их поймали. На них завели уголовные дела и направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.