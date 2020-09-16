В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила подростка и сбежала

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

8 сентября в Екатеринбурге на улице Заводская произошло серьезное ДТП – неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. После того, как авария произошла, он уехал.

Для того, чтобы разыскать неизвестного, полицейские досконально изучили все видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также опросили всех возможных свидетелей. Информация об аварии была опубликована в СМИ, после чего в ГИБДД позвонил мужчина и сообщил, что видел водителя-негодяя, и даже предоставил фотографию с места ДТП.

- Полученная информация помогла окончательно установить личность водителя. Им оказалась 36-летняя екатеринбурженка со стажем вождения 17 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Женщина объяснила, что не заметила пешеходов, переходивших дорогу, из-за передней стойки автомобиля и, тем самым, задела одну из проходящих девушек. Она сразу остановилась, выбежала из машины и спросила, нужна ли ей помощь, а также предложила вызвать скорую. Но девочка отказалась, сообщив, что с ней все в порядке. Тогда женщина уехала.

Сейчас по факту ДТП ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Теперь ей грозит либо лишение прав, либо арест до 15 суток.