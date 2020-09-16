В Свердловской области похолодает до -2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область надвигаются настоящие заморозки – а ведь идет только третья неделя сентября. В некоторых районах региона ночью столбики термометра опустятся до отметки в -2. В целом же, средняя температура на Урале +2…+7 ночью и +9…+16 днем.

Самым холодным днем на этой неделе станет четверг, 17 сентября. Ночью обещают +2…+7, местами -2, а днем +11…+16. Синоптики обещают переменную облачность, днем умеренный дождь.

В Екатеринбурге под конец недели дожди не ожидаются. Но будет прохладно, облачно и ветрено.