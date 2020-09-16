В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Пожилая женщина позвонила своему сыну, который сообщил ей, что она стала жертвой аферистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 83-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Как рассказали в УМВД, женщине позвонил неизвестный мужчины и представился ее сыном. Сказал, что попал в аварию и ему для «решения» вопроса нужно 3 миллиона рублей.

-У пенсионерки, как оказалось, были личные накопления, не превышающие 810 тысяч рублей. Неизвестный под видом адвоката сообщил пенсионерке, что указанные средства необходимо обналичить и передать курьеру, - сообщили в УМВД.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

СОВЕТ ОТ ПОЛИЦИИ

Если родственники или знакомые просят Вас о денежной помощи по телефону, отправляют СМС-сообщения с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным Вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые якобы действуют от их имени. Так Вы обезопасите себя и свое имущество.