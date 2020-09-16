На Урале за 50 миллионов продают ТЦ с пивоварней

Фото: портал N1.RU

В поселке Бобровский, что в Свердловской области, на продажу выставили целый торговый центр. Он работает с 2017 года, его площадь – 1470 квадратных метров. Рядом с ТЦ есть своя автопарковка на 32 места, а также подстанция на 300 кВт.

- Площади полностью сданы в аренду: на первом этаже продуктовый магазин «Монетка», аптечный пункт. На втором этаже – магазин одежды и обуви «Эконом маркет», швейные принадлежности, салон красоты и парикмахерская, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – А также кафе.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Есть еще один небольшой бонус: в состав центра также входит пивоварня и магазин для продажи пива с отдельным входом. Весь ТЦ оборудован системой видеонаблюдения, он находится под круглосуточной охраной ЧОО. А я рядом, на прилегающей территории, есть парк.