Под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям, напугав их

Маленький зверь напугал жителей поселка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Антоновский под Нижним Тагилом маленький медвежонок зашел в населенный пункт, чтобы проверить содержимое контейнеров на площадке для сбора мусора.

Местные жители, испугавшись, не стали его фотографировать, чтобы не провоцировать его на агрессию. Ведь неподалеку могла быть его мать. Гость из леса обошел контейнеры, не обращая внимания на людей, после чего удалился в сторону леса. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

В этом году люди встречают медведей не в первый раз. Так, в Серове большой медведь вышел к зданию аквапарка, а под Березовским мишка пугал грибников.

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