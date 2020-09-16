Ипотека как кредит: УБРиР расширил возможности рефинансирования

Клиент может не только рефинансировать любое количество кредитов, но и получить дополнительные средства наличными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) распространил возможности рефинансирования на новый вид объектов. Теперь помимо автокредитов и потребительских займов сторонних банков клиенты могут рефинансировать ипотечные кредиты на тех же условиях. При этом для оформления рефинансирования по-прежнему не требуется залог.

Согласно программе, максимальная сумма на рефинансирование ипотечных, автомобильных и потребительских кредитов составляет 5 млн рублей на срок до 10 лет. Ставка начинается от 6,5% годовых. Клиент может не только рефинансировать любое количество кредитов, но и получить дополнительные средства наличными, оформив заем на большую сумму, чем требуется для погашения имеющихся задолженностей.

Для оформления займа требуется только паспорт и справка о доходах или выписка из ПФР. Однако если сумма займа не превышает сумму рефинансируемых кредитов и составляет до 1,5 млн рублей, то подтверждать доходы не нужно. Тем не менее, согласно условиям программы, заемщик должен быть трудоустроен и иметь стаж работы на последнем месте* от 3 месяцев или опыт предпринимательской деятельности не менее года.

«Последнее время мы видим значительный рост интереса клиентов к рефинансированию кредитов сторонних банков. Это, прежде всего, обусловлено уменьшением ставок по программе, которое произошло вслед за снижением Центробанком РФ ключевой ставки. Чтобы сделать рефинансирование еще удобнее для клиентов, мы ввели изменения в плане требований по подтверждению доходов. Они позволят значительно облегчить оформление рефинансирования при займе до 1,5 млн рублей для погашения имеющихся задолженностей в других банках. Кроме того, мы включили в объекты рефинансирования ипотеку, что даст возможность нашим клиентам выводить свои квартиры из-под залога, ведь для получения рефинансирования в УБРиР он не требуется», — говорит руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Ольга Сивцова.

Заявку на рефинансирование можно оставить на сайте или в офисе банка.

*Требование не относится к клиентам, которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, в соответствии с требованиями законодательства РФ.