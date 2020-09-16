На Среднем Урале от коронавируса умерли еще четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего в регионе 537 погибших. В сегодняшней сводке официально зафиксировали 127 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+70).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 27299.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 68 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 416. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 20902 человека. Только за сутки из больниц выписали 60 пациентов.

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