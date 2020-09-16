Ориентировался по солнцу: на Урале полицейские отыскали заблудившегося в лесу грибника

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Минувшим днем, 15 сентября, в полицию Ревды, что в Свердловской области, поступило сообщение от 29-летнего местного жителя Михаила Медведева. Он рассказал, что заблудился в лесу. На поиски тут же направили наряд отдельного взвода ППСП.

- На помощь выехали сержант полиции Дениса Денисова, младшие сержанты полиции Сергея Фомина и Марии Немкиной, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – При этом оперативный дежурный МО МВД России «Ревдинский» старший лейтенант полиции Максим Сарапулов находился на связи с потерявшимся гражданином. По телефону страж правопорядка сказал двигаться мужчине на звук сирены, а когда узнал, что тот ничего не слышит, посоветовал ориентироваться по солнцу.

Грибнику пришлось пройти больше двух километров, прежде чем он услышал полицейский сигнал. После этого ему пришлось идти еще около двух часов. Все это время силовики ездили вокруг леса со включенной сиреной.

В итоге, через шесть часов мужчина все-таки вышел на дорогу. Он рассказал, что, если бы не полицейские, ему пришлось бы ночевать прямо в лесу, где водится много диких зверей. К тому же, воды и еды у него с собой не было.