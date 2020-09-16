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На Урале директор не выплатил своим работникам миллион рублей

На мужчину завели уголовное дело
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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На Урале директор не выплатил своим работникам миллион рублей

На Урале директор не выплатил своим работникам миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске, что в Свердловской области, на 53-летнего директора одного из коммерческих мероприятий задолжал своим сотрудникам около 1,2 миллионов рублей. На него завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- В период с ноября 2019 по август 2020 годов подозреваемый не выплачивал зарплату 36 своим работникам, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В общей сложности, перед гражданами образовалась задолженность в размере около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Сейчас следователи собирают доказательства. Кроме того, решается вопрос о принятии мер, чтобы выплатить всем сотрудникам зарплату.

Криминал