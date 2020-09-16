В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вчера, 15 сентября, стартовал отопительный сезон. Как «КП-Екатеринбург» сообщала ранее, в первую очередь тепло дадут детским садам, школам, больницам и поликлиникам. И только после этого подача тепла начнется в жилые дома.

Специалисты ЕТК будут подавать отопление в несколько этапов. Первый продлится с 15 по 22 сентября. За это время батареи нагреются в домах, находящихся в центре, в микрорайонах Заречный, Визовский, Сортировка, ЖБИ и Синие камни.

Второй этап пройдет с 23 по 30 сентября. Тепло дадут домам в микрорайонах Парковый, Пионерский поселок, Ботаника. Вот здесь, мы публиковали подробный график подключения отопления – с датами и адресами.