В Нижний Тагил привезли первую партии вакцины от гриппа

В первую очередь, прививки поставят медикам и сотрудникам образовательных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от гриппа. Прививки планируется поставить 65% жителей города – это порядка 220 тысяч человек. 160 тысяч из них получат бесплатную вакцину за счет средств федбюджета.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в первую очередь, это люди старше 60 лет, люди с хроническими патологиями, а также те, кто попадает в категорию профессиональной группы риска – медики, сотрудники образовательных учреждений, призывники, сотрудники коммунальной и транспортной сферы, студенты и дети до 18 лет. Кроме того, прививки поставят около 60 тысячам тагильчан, которые работают в сфере общепита и торговли.

В поликлиники Нижнего Тагила поступило больше 10 тысяч доз препарата «Совигрипп» для детей и порядка 19 тысяч доз «Флю-М» для взрослых.

- Это новая и эффективная разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трех наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В, - рассказал начальник территориального отдела областного Роспотребнадзора Юрий Брамин.