В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 40 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 16 сентября в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 04:37 о том, что в многоэтажке вспыхнула квартира. На место выехали 19 спасателей на семи спецмашинах.

- На площади 15 квдаратных метров повреждена входная дверь в квартиру, хозяйственный инвентарь, внутренняя отделка подсобного помещения на четвертом этаже муниципального 10-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Звеном газодымозащитной службы по лестницам из полыхающего дома экстренно эвакуировали 15 человек. С помощью спасательных масок было спасено 25 человек, в том числе восемь детей. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась.

С огнем спасатели справились уже через 20 минут. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 07:04.