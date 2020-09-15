Александр Высокинский поручил разобраться с работой скорых и очередями в поликлиниках

Александр Высокинский поставил задачу бесперебойно финансировать службы СМП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции обратил внимание на проблему в работе бригад скорой помощи. Александр Высокинский поставил задачу бесперебойно финансировать службы СМП, чтобы решить вопрос с кадрами и увеличить количество подстанций и бригад медиков, работающих в скорых. Сейчас в городе функционирует 126 бригад СМП.

- Нам необходимо выйти на уровень 150 бригад по городу. Как только формируется такое новое подразделение - выводим его на линию без промедлений. Тем более, что в части финансирования службы СМП все необходимые заявки готовы, - рассказал Александр Высокинский.

Кроме того, начальнику управления здравоохранения Екатеринбурга Денису Демидову мэр поручил взять на контроль и разобраться с очередями в муниципальных поликлиниках. Речь идет, в основном, о детских поликлиниках, в которых родители получают справки об отсутствии заболеваний у детей для устройства в детский сад и школу.

- Требуется продлить время их работы либо организовать дополнительные осмотры педиатрами в удобное для посетителей время, - добавил мэр.

Горздрав по поручению Александра Высокинского совместно с директорами школ, детсадов и районными отделами образования составят алгоритм посещения пациентами поликлиник, чтобы избежать очередей.