В Екатеринбурге суд оставил под стражей одного из обвиняемых в гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина

Один из обвиняемых в убийстве Владимира Яшина пытался выйти на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию одного из обвиняемых в гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина. Юрий Мусохранов был заключен под стражу на три месяца и пытался обжаловать этот срок, чтобы выйти на свободу.

- По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, постановление районного суда вступило в законную силу. Мусохранов останется под стражей по 4 декабря включительно, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Юрия Мусохранова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Владимиру Яшину. Напомним, что арбитражный управляющий пропал 28 ноября прошлого года. Пятого декабря его тело в Орджоникидзевском районе обнаружил екатеринбуржец, выгуливающий собаку. Он скончался от телесных повреждений, которые ему нанесли преступники чтобы забрать деньги и ценные бумаги. Вскоре следователи задержали 3 предполагаемых убийц и организатор похищения.