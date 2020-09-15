На Химмаше задержали четверых местных жителей с поддельной пятитысячной купюрой

Пятитысячную купюру екатеринбуржцы купили в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на Химмаше продавец магазина на Инженерной, 28 обратилась в полицию, после того как четверо местных жителей совершили покупку на поддельную пятитысячную купюру. Женщина запомнила госномер автомобиля, в который садились покупатели и сообщила его правоохранительным органам.

- Подозреваемые совершили мелкую покупку и рассчитались пятитысячной банкнотой с целью получить максимальную сдачу. Однако женщина-кассир проявила внимательность и заметила, что купюра имеет признаки подделки, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Женщину и трех мужчин, которые пытались расплатиться фальшивкой, задержали. Они подтвердили сотрудникам полиции, что купюра поддельная. Злоумышленники рассказали, что купили ее в интернете. Сейчас на них заведено уголовное дело. За сбыт поддельных денег им грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, ранее все задержанные уже были осуждены за незаконный оборот наркотических средств. У одного из обвиняемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, женщина и еще двое сообщников заключены под стражу.