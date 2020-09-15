ЕВРАЗ направит 6,5 миллионов рублей на грантовый конкурс социальных проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ объявляет о старте нового этапа грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в Нижнем Тагиле и Качканаре. Компания направит на реализацию идей общественности 6,5 млн рублей.

15 сентября в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на получение грантов. Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие либо муниципальные организации).

Прием проектов продлится до 15 ноября, итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов. Любой желающий может подать заявку на получение гранта и сделать свой город лучше.

«Мы ждем проекты, которые будут учитывать новые реалии: в этом году точно не стоит планировать мероприятия с массовым скоплением людей, наверняка будут востребованы идеи в формате онлайн, - отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн. - Объявляя грантовый конкурс, ЕВРАЗ, прежде всего, стремится найти партнеров в лице горожан – талантливых, отзывчивых, инициативных, готовых внести свой вклад в развитие и процветание Нижнего Тагила и Качканара. Не упустите шанс сделать добро и возможность получить грант на реализацию своего проекта: в Нижнем Тагиле до 500 тысяч рублей, в Качканаре до 300 тысяч рублей».

Положение, условия конкурса, правила оформления заявки, универсальный шаблон для подготовки проекта и его презентации размещены на сайте https://grant.evraz.com/

В 2019 году компания поддержала реализацию 30 проектов на Урале (16 в Нижнем Тагиле и 14 в Качканаре). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник им. III Интернационала появилась спортивная площадка, в различных районах города проводятся бесплатные уличные тренировки, созданы новые скульптуры в Музее изобразительных искусств, закуплен новый квадроцикл для поискового отряда «Скорпион». В Качканаре в одном из детских садов появилась железная дорога в миниатюре «Ту-ту парк», открылся шахматный клуб, появилась селекционная теплица в школе для особенных детей, а дружина юных пожарных получила новое оборудование.