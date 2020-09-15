На Среднем Урале школьники стали чаще болеть COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября практически все школы Свердловской области начали работу в очном режиме. Казалось бы, дистанционное обучение можно было забыть, как страшный сон. Но не тут-то было: уже спустя несколько дней несколько учебных заведений объявили, что переводят учеников обратно на домашнее обучение. Причина проста и ясна: дети и ученики начали заболевать коронавирусом.

На сегодняшний день на дистант переведены 95 классов в школах Свердловской области. К тому же, выяснилось, что в последнее время чаще коронавирусом стали болеть именно школьники.

- Каждый день, мы анализируем, кто заболел. Возросло число детей с 15 лет и людей 65+. Продление самоизоляции для них – естественно, - рассказал во время брифинга с журналистами заместитель губернатора Павел Креков.

В Свердловской области на сегодняшний день официально зафиксировано 27 172 заболевших COVID-19, 20 842 из них полностью справились с инфекцией. Еще 533 человека погибли.