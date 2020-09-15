От гриппа привились больше 500 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проходит масштабная прививочная кампания. Власти планируют вакцинировать от гриппа порядка 70-75% населения региона. На сегодняшний день прививки поставили 11,41% всего населения – это больше 500 тысяч уральцев. Об этом во время брифинга с журналистами заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Больше 500 тысяч человек уже провакцинировались, при этом 40% всей прибывшей вакцины пока еще не введены в дело, - рассказал замгубернатора. – При этом мы ежедневно получаем дополнительные дозы. Сейчас во всех больницах есть вакцина для взрослых и детей.

Вакцинировать от коронавируса власти хотят начать в конце октября – начале ноября. Сейчас к кампании идет тщательная подготовка.