Сколько классов в свердловских школах перешли на дистант: отвечает заместитель губернатора

На сегодняшний день в Свердловской области на дистанционное обучение перешли 368 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался сезон гриппа и ОРВИ. Кроме того, никуда не ушел и коронавирус. С 1 сентября практически все школы региона вышли на работу в штатном режиме, но уже с первых дней стали переходить обратно на дистант. Причина проста – в классах находят новых заболевших.

На сегодняшний день в Свердловской области на дистанционное обучение перешли 368 классов, из них 95 – из-за пандемии коронавируса. Остальные - из-за гриппа и ОРВИ.

- Надо понимать, что классы закрыты не только из-за COVID-19. Основная часть закрывается из-за роста респираторно-вирусных инфекций, - объяснил во время брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

При этом в регионе идет масштабная прививочная кампания от гриппа. По данным Роспотребнадзора на 13 сентября, в области уже поставили 476 648 прививок против гриппа (11,41% всего населения).