Отец Сергий попытался избежать наказания за экстремизм: что решил суд

Штраф бывшему схигумену заплатить все-таки придется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в административном деле отца Сергия (Романова), которого обвиняли в экстремизме. Всему виной его скандальные проповеди, которые еще до недавнего времени были на Youtube.

Ранее районный суд Верхней Пышмы оштрафовал бывшего схимонаха на 18 тысяч рублей.

- Решение первой инстанции оставлено без изменений, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Сергия отлучили от церкви.

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