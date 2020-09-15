Отец Сергий попытался избежать наказания за экстремизм: что решил суд

Штраф бывшему схигумену заплатить все-таки придется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловский областной суд поставил точку в административном деле отца Сергия (Романова), которого обвиняли в экстремизме. Всему виной его скандальные проповеди, которые еще до недавнего времени были на Youtube.
Ранее районный суд Верхней Пышмы оштрафовал бывшего схимонаха на 18 тысяч рублей.
- Решение первой инстанции оставлено без изменений, - пояснили в пресс-службе областного суда.
Напомним, что Сергия отлучили от церкви.
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