Дожди и сильный ветер: на Средний Урал надвигается непогода

На Средний Урал надвигается непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 16 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС решили напомнить о правилах безопасности во время непогоды. Самый главный совет – по возможности, оставайтесь дома.

Находясь дома, закройте все окна и двери. Соблюдайте меры пожарной безопасности и, по возможности, отключите электроприборы.

Если погода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП и деревьев. Кроме того, опасность могут представлять кровля и стекла, сорванные ветром.

Если непогода застала вас во время движения на личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый рад и остановитесь на обочине. Включите «аварийку» и переждите ливень.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.