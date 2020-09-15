Опубликован проект элитного дома на Вознесенской горке

Фото: Instagram/tt__architects/

Архитектурное бюро T+T Architects опубликовало на своей странице в Instagram проект клубного дома на улице Клары Цеткин в Екатеринбурге.

Согласно описанию, у здания будет угловой портал в нише, фонтан «имени Альдо Росси», модернистские колонны и арочные окна кирпичного корпуса.

Фото: Instagram/tt__architects/

Ожидается, что дом построят сразу за БЦ «Вознесенский», рядом с Харитоновским парком. Строительством займется компания Prinzip.

Фото: Instagram/tt__architects/

- Клубный дом на улице Клары Цеткин в Екатеринбурге — камерный, компактный и одновременно сложносочиненный объект с множеством архитектурных пасхалок, - пишут авторы проекта.