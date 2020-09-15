Эксперт: 2020 год станет самым кризисным для Рунета

Отечественный интернет попал в сети пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2020 года экономика Рунета может показать нулевой рост, таким образом, этот года станет самым кризисным для российской Сети. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Причина в том, что в Рунете случился самый кризисный сценарий за все время существования цифровой экономики.

- Есть самый негативный сценарий, по которому мы не вырастем вообще, то есть выйдем в ноль. Это прямо катастрофа, - говорит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Существует и более позитивный сценарий, по которому рост экономики отечественного интернета по итогам года составит от 6 до 10%.

В первом квартале 2020 года Рунет рос, а потом пошел спад. Для более позитивного сценария в четвертом квартиле нужны определенные условия: окончание пандемии, поддержка государства, включение экономических механизмов.