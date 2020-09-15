Попали в «дорожную ловушку»: на Урале легковушка сбила бабушку с пятилетней внучкой

Фото: скриншот с видео

Сегодня утром, 15 сентября, в Каменске-Уральском произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два пешехода – бабушка с пятилетней внучкой. Около 08:00 они переходили улицу Кунавина по «зебре», как вдруг их сбила иномарка Hyundai.

Машина ехала на большой скорости, потому когда произошел удар, пешеходы отлетели на несколько метров. В итоге, девочке назначили амбулаторное лечение, а бабушку госпитализировали в больницу.

- Установлено, что женщина-водитель имеет малый стаж управления ТС. По ее словам, подъехав к пешеходному переходу, она видела, что автомашины в левом ряду остановились, тем не менее, продолжила движение, - рассказали в «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Согласно обстоятельствам, пешеходы попали в распространенную «дорожную ловушку». Пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, пешеходы думают, что переход – зона безопасности. Но это не так. Остановившийся автомобиль в таких случаях обычно закрывает движущийся, как произошло в данном ДТП. Выходя из-за автомобилей, стоящих в правом ряду, бабушка и внучка, скорей всего, даже не предполагали, что в левом ряду автомобили движутся.

Госавтоинспекция еще раз просит всех участников движения соблюдать ПДД.