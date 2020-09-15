Парня, обвиняемого в убийстве сверстника у бара «Американка», отправили домой

Кирилл приехал из Ирбита в гости к другу. Фото: СУ СКР

В Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил под домашний арест 18-летнего Кирилла, обвиняемого в убийстве сверстника у бара «Американка». Напомним, все произошло в ночь на 12 сентября рядом с домом по адресу Малышева,29. Погибшим оказался 19-летний парень, который умер от многочисленных ударов ножом.

Обвиняемым оказался 18-летний житель Ирбита по имени Кирилл. Полицейским удалось задержать его по горячим следам. Парень приехал в Екатеринбург в гости к приятелю, они решили пойти с ним в бар. Там у Кирилла и произошел конфликт с погибшим. Перепалка переросла в драку, а затем в поножовщину.

По решению суда, Кирилл пробудет под домашним арестом два месяца, по 11 ноября.

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