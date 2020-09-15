Новый сезон 2020-2021 в театре «Урал Опера Балет»: оркестр на сцене и опера из «Пятого элемента»

Зрителей театра порадуют несколькими премьерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 сентября 2020 года в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» стартует новый 109-й сезон, который откроется в честь 180-летия композитора Петра Чайковского двумя сочинениями композитора: оперой «Евгений Онегин» и балетом «Лебединой озеро».

До Нового года каждый месяц Оперный театр будет радовать зрителей премьерами. Это опера «Севильский цирюльник», которая входила в репертуар театра с момента его открытия и теперь возвращается после 10-летнего перерыва. Это балет «Конек-горбунок». Это опера современного финского композитора Кайи Хаариахо «Любовь издалека», в которой при большом оркестре поют всего три солиста. Это опера «Лючия ди Лиммермур», которую современные зрители помнят по фильму «Пятый элемент».

- С октября по декабрь мы покажем четыре премьеры – три оперы и рождественский концерт. Оркестр будет сидеть на сцене за солистами. Зал будет заполняться наполовину, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке в масках, а на входе – измерять температуру, - рассказал телеканалу ОТВ главный дирижер театра «Урал Опера Балет» Константин Чудовский.