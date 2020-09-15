В Екатеринбурге хотят запретить переименовывать улицы в честь известных людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге предлагают ввести запрет на переименование улиц в честь известных погибших людей. Об этом во время заседания Гордумы заявил глава комиссии по топонимике и, по совместительству, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

- Улиц много, а достойных людей много. Кроме того, зачастую горожане не знаю ничего о том человеке, чьим именем названа улица, где они живут или работают, - отметил Каменский. – Существует мораторий на наименование улиц. Человек уходит, мы ждем пять лет, за это время общественность успевает о нем забыть, а потом появляется инициатива увековечить его, когда живая память утрачена.

Как отметил Сергей Каменский, кроме переименования улиц, можно создать музей в память об ушедшем человеке, туристические маршруты или, например, экскурсии по местам, связанным с ним.

Напомним, не так давно власти выступили с предложением переименовать две улицы в Екатеринбурге – в честь писателя Владислава Крапивина и композитора Евгения Родыгина.