В 2021 году все школьные столовые Свердловской области хотят перевести на самостоятельное приготовление пищи

4% школ региона не могут готовить еду самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 96% школ оборудованы всем необходимым, чтобы готовить пищу для детей. Об этом заявили сегодня в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Остальные 4% школ не имеют помещений, либо оборудования, которые позволили бы им готовить еду — пищу приходится заказывать у сторонних организаций. Однако в скором времени это должно измениться.

- Мы проводим капитальное строительство и реконструкцию в таких школах, изменяя помещения столовых, - говорит Дмитрий Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. - К концу следующего года хотим добиться, чтобы 100% всех школьных столовых соответствовали у нас требованиям, необходимым для производства пищи.

К слову, затронули в министерстве образования и вопрос бесплатного горячего питания для детей. В частности его сотрудники отметили, что в регионе начала работу «горячая линия» по которой специалисты готовы отвечать на вопросы родителей о школьном питании. Ее номер: 312-00-04 (доб. 142, 140)

- Специалисты ответят сразу, либо перезвонят в течение суток, - отмечает Дмитрий Шиловских.

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